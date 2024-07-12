50-річна наречена легенди футболу чекає на дитину (фото)

Легендарний ексворотар «Ювентуса», «ПСЖ» та збірної Італії Джанлуїджі Буффон, який зав'язав з футболом у 45 років, чекає на народження своєї четвертої дитини, повідомляє ilmattino.it з посиланням на журнал Diva e Donna.

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50-річну наречену 46-річного голкіпера, спортивну журналістку Іларію Д'Аміко бачили з підозріло великим животом, після чого в Італії новина про цікаве положення жінки підтвердилася.

До речі, у 2016 році Іларія народила від Джанлуїджі сина Леопольда Маттіа.

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Крім того, легенда футболу також має двох синів від колишньої дружини Альони Середової — 16-річного Луї Томаса, котрого назвали на честь камерунського голкіпера Томаса Нконо, і 14-річного Девіда Лі. А Іларія виховує 13-річного сина П'єтро від попередніх стосунків.

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До речі, Буффон, відповідаючи на запитання, чому вони з Іларією досі не одружилися, сказав: «Ми разом уже 11 років. Ми дуже спокійні та щасливі. Це найголовніше».

Нагадаємо, що Джанлуїджі Буффон — чемпіон світу-2006 та віцечемпіон Європи-2012 зі збірною Італії, за яку провів 176 матчів. Також він 10 разів вигравав серію А з «Ювентусом», а ще 6 Кубків Італії та 7 національних Суперкубків. З «ПСЖ» — один раз чемпіонат Франції та Суперкубок країни, а з «Пармою» — Кубок УЄФА в сезоні-1998/1999.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джанлуїджі Буффон опублікував скандальний знімок за кермом авто.

Фото Instagram

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