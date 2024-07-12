Намагалися заблокувати рух ешелонів зі зброєю: СБУ знешкодила групу російських диверсантів (фото)

Нещодавно на Кіровоградщині СБУ затримала ворожу агентку, яка підпалила авто нацгвардійця, а будівлю ТЦК не встигла. А у Харківській та Рівненській областях спецслужба також викрила «паліїв» — троє диверсантів фсб підпалювали релейні шафи на залізничних коліях регіонів.

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«У такий спосіб рф сподівалася заблокувати рух ешелонів з важким озброєнням та боєприпасами ЗСУ у напрямку фронту. Для вчинення злочинів фігуранти використовували легкозаймисті суміші, які завчасно готували за інструкціями російської спецслужби», — йдеться у повідомленні.

Фото прокуратури

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Так, у Харкові на гарячому затримано ворожого диверсанта, який намагався знищити релейну шафу залізничного світлофора на одному з ключових перегонів регіону. Затриманий — рецидивіст з Одеси, який раніше відбував покарання за грабіж та замах на умисне вбивство. Після дистанційного вербування російською спецслужбою фігурант прибув на Харківщину для вчинення диверсії.

Ще двоє затриманих — безробітні мешканці Рівного, яких фсб дистанційно залучила до підривної діяльності. Зловмисники працювали у «тандемі». Один з них підпалив релейну шафу, яка контролювала роботу семафорів на одній з головних залізничних ліній західного регіону України. Інший — фільмував диверсію на камеру власного телефону, щоб потім надіслати це для «звіту» фсб. Обидва зловмисники потрапили у поле зору спецслужби рф як активні користувачі російських Телеграм-каналів з пошуку швидкого заробітку.

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Фото прокуратури

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

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«Оперативний ЗСУ» показав обличча затриманих без блюра.

Був затриманий палій і у столиці. Київська міська прокуратура повідомляє, що підозрюваний через анонімний Телеграм-канал отримав замовлення за гроші підпалити релейну шафу сигнальної установки поблизу однієї із залізничних станцій у Святошинському районі. В якості винагороди за свої «послуги» чоловік отримав 9 000 гривень.



Фото прокуратури

26-річному чоловіку повідомлено про підозру у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України).

Нагадаємо, що раніше на Харківщині був затриманий залізничник-зрадник, який «зливав» у чат-бот російського гру маршрути руху ешелонів ЗСУ з важким озброєнням та боєприпасами.

Фото СБУ

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