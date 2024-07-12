«Не знаю, коли зустрінемось»: популярна телеведуча вразила зізнанням про коханого

Популярна телеведуча Соломія Вітвіцька зустріла своє кохання на війні. Про це вона відверто написала на своїй сторінці у соціальній мережі та поділилася почуттями, які накривають її, коли коханий у черговий раз виїжджає на фронт. Соломія розмістила світлини разом з Олексою Світайло та словами підтримки жінкам, які також чекають своїх рідних.

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«Розлука та невизначеність — нині це стани, в котрих перебуваємо практично ми усі, — написала Соломія. — І особливо це стосується тих, хто чекає близьких людей з фронту. Так, нині є мобільні телефони, старлінки та відеозвʼязок… Але, знову таки, ми всі перебуваємо у певній віртуальній реальності — коли живеш від дзвінка до дзвінка… Від зустрічі до зустрічі… Наче відкладаючи справжнє життя. На після перемоги».

Соломія зізналася, що хвилюється кожного дня за коханого.

«Щоразу розповідаючи новини про важкі бої на передовій, я думаю про коханого, — написала ведуча. — Нині Олекса поїхав на Курахівський напрямок. Звісно ж, я хвилююся. І я завжди „гіпнотизую“ мої відправлені повідомлення, щоб там зʼявилися дві галочки, тобто, СМС дісталося адресата… Щоразу, коли проводжаю, не знаю, коли ми зустрінемось знову… Знаю, що так само живуть сотні тисяч українок».

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Вітвіцька розказала, що її підтримка — коханий, друзі, родина та робота. Та порадила не боятися звертатися по допомогу до рідних та професіоналів-психологів.

«Сльози, переживання, розпач, втома, знову сльози, і так по колу, — зізнається Соломія. — Людині потрібна людина. І в такі моменти розпачу варто пам’ятати, що звертатися по допомогу — не прояв слабкості».

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Пост ведучої викликав багато коментарів від тих, хто як і вона, чекає рідних з війни.

«Мій чоловік теж служить на Курахівському напрямку, — написали у відповідь. — І в моменти, коли він на завданні і немає зв'язку, земля просто уходить з-під ніг, накриває страшна паніка, лізуть в голову найстрашніші думки. Дай Боже кожному захиснику повернутися додому до своїх коханих половинок з перемогою».

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«Просто завжди треба вірити! — впевнені дописувачі. — Все буде добре!!! Не знаю, де беруться сили, але живу з цим з 27.02.2022…

Часто криє, але віра дає сили. Живемо від побачення до побачення. Кохайтеся".

«Красива пара, — відреагували на світлини. — Нехай Господь береже кожного захисника».

Раніше Соломія Вітвіцька зізнавалася, що знову повірила у кохання.

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