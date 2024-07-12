Навіщо потрібен генпрокурор Костін, якщо суспільство не бачить результатів — блогер Лаченков

Генеральний прокурор України Андрій Костін ігнорує діяльність скандального позафракційного нардепа Артема Дмитрука, який фігурував у численних скандалах і є відомими поборником московського патріархату в Україні. Про це написав блогер і волонтер Ігор Лаченков у своєму Telegram-каналі.

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«Чи довго генеральний прокурор буде покривати Дмитрука? Можливо нам не потрібен такий генеральний прокурор, якщо суспільство не бачить взагалі результатів», — написав блогер.

Він нагадав, що в жовтні 2023 року проти Дмитрука було відкрите кримінальне провадження за фактом побиття військового, але відтоді щодо цієї справи немає жодних новин.

«Дмитрук разом з Куницьким побили військового. Тоді Генеральний прокурор відкрив кримінальне провадження проти них. Але пройшло вже купа часу, а реакції 0», — написав Лаченков, запропонувавши своїм підписникам ставити Костіну в Х (Twitter) питання, коли буде реакція.

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10 липня Дмитрук повідомив, що прийняв релігійний сан і «з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела» став іподияконом упц московського патріархату.

В квітні 2024 року Bihus.Info знайшли докази співпраці Дмитрука з Сергієм Чертиліним, який є підозрюваним у п'яти злочинах проти України. Журналісти оприлюднили скриншот листування, де Чертилін звітує після зустрічі з Дмитруком. За його словами, нардеп готовий до повної співпраці та дякує за юридичний аналіз щодо закону 8371 про діяльність релігійних організацій.

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12 березня 2024 року СБУ нейтралізувала у Києві злочинну організацію так званого медійного блоку упц мп, яка розпалювали релігійну ворожнечу. Зокрема затримала очільника — який входив до агентурного апарату російської спецслужби. За даними ЗМІ, йшлося про Чертиліна.

У лютому 2024 року Дмитрук вніс заставу за монаха Києво-Печерської Лаври ієродиякона упц мп Павла Музичука, затриманого СБУ за підозрою у виправдовуванні збройної агресії рф проти України.

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Напад на військовослужбовця стався 5 жовтня 2023 року у Києві. Народні обранці Дмитрук та Олександр Куницький напали на перехожого, який виявився штурмовиком ЗСУ. Дмитрук заявляв, що побив військового, бо він «людина з шахрайського кол-центру» і нібито намагався вкрасти телефон у Куницького.

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