«Укрзалізниця» додає жіночі купе ще на чотирьох рейсах: коли і куди можна буде поїхати без чоловічої компанії

З 1 серпня «Укрзалізниця» додає жіночі купе на чотирьох рейсах далекого сполучення. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Так, жіночі купе будуть на таких рейсах:

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- № ½ Харків — Івано-Франківськ.

- № 5/6 Запоріжжя — Ясіня;

- № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;

- № 95/96 Київ — Рахів.

«„Укрзалізниця“ дотримується обіцянки планомірного масштабування проєкту. Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів — 88%. Тож ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12. На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку», — зазначає голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.

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«За вартістю вони традиційно жодним чином не відрізнятимуться від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі, але гарантуватимуть певну приватність та відчуття безпеки під час подорожі», — повідомили в компанії.

Квитки до жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні у застосунку «Укрзалізниці» вже з 13 липня.

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Як писали «ФАКТИ», компанія «Укрзалізниця» запустила послугу жіночих купе у потягах минулого року.

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