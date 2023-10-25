«Укрзалізниця» подвоює кількість рейсів із жіночими купе: у яких поїздах вони з’являться

«Укрзалізниця» з 15 листопада поширює пілотний проєкт з облаштування «жіночих» купе на ще чотири пасажирські поїзди.

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Згідно з повідомленням пресслужба компанії, це поїзди сполученням:

№ 17/18 Харків — Ужгород;

№ 29/30 Київ — Ужгород;

№¾ Запоріжжя — Ужгород;

№ 26/236 Одеса — Рахів.

Придбання квитків у такі купе здійснюватиметься від 27 жовтня виключно через застосунок «Укрзалізниці». Глибина продажу складає 20 діб.

Як і раніше, посадка до таких купе буде відкрита тільки жінкам та дітям до 5 років включно, при цьому вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда.

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Також у компанії-перевізнику розповіли, що у середньому такі купе нині заповнюються на 93%, і за 4 місяці було реалізоівано вже 25 тисяч квитків.

Нагадаємо, що на початку жовтня у поїздах «Укрзалізниці» з'явилися таємні агенти — маршали залізничної безпеки.

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