Укрзалізниця запускає жіночі купе, але в касах квитки в них купити не можна

«Укрзалізниця», в якій раніше обіцяли розглянути можливість зробити жіночі купе у потягах, почала тестувати цю послугу, у пілотному режимі відкрив продаж таких квитків.

Як зазначають в компанії, продаж відбуватиметься виключно у мобільному застосунку «Укрзалізниці». Для того, щоб скористатися цією послугою, застосунок необхідно оновити до найсвіжішої версії.

«Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма», — йдеться у повідомленні.

Якщо попит буде, цю новацію поширять на більшу кількість нічних рейсів. А під час пілотного періоду жіночі купе з'являться на 4 рейсах далекого сполучення:

№ 81 Київ — Ужгород;

№ 41 Дніпро — Трускавець;

№ 75 Київ — Кривий Ріг;

№ 15 Харків — Ясіня.

Квитки у жіночі купе вже у продажу на потяги, що відправляються з 30 червня.

Раніше в «УЗ» повідомляли, що з 11 червня починає курсувати додатковий потяг № 248/247 Одеса — Київ.

Фото «УЗ»

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