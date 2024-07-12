У Міноборони спростували фейк про вручення повісток після оновлення даних у «Резерв+»

В Україні, де триває загальна мобілізація, 2,7 мільйони людей оновили дані в «Резерв+». Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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«Приблизно 90−100 тисяч громадян щодня оновлюють дані онлайн. Новий рекорд доводить, що попри всю дезінформацію та класичну недовіру до нового, наші громадяни цифровізуються і все більше відчувають користь і зручність таких інструментів як Резерв+. Тож мільйони людей вже виконали вимогу оновити дані, і їм не знадобилося для цього стояти в чергах чи прокидатися о 5 ранку. Навіть якщо ваш документ з якихось причин не сформувався, ви все одно вже виконали основну вимогу — оновити дані. З цих 2,7 млн громадян ніхто не отримав пуш з повісткою. Факт оновлення даних ніяк не прискорив отримання громадянином повістки. Не чекайте останніх днів, коли навантаження на систему буде найбільшим. Оновлюйтесь зараз в телефоні і обов’язково заохочуйте друзів, це збереже їм нерви та сили в цю спеку», — повідомила вона.

Як писали «ФАКТИ», раніше суд скасував штраф у 25,5 тисяч грн, який ТЦК наклав на чоловіка за те, що той не повідомив про дружину, дітей і зміну місця роботи.

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