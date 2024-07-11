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Суспільство та люди

Зовсім не добровольці: в ТЦК розповіли, про що свідчать черги біля дверей військкоматів

16:19 11 липня 2024
люди

Довгі черги чоловіків, які останнім часом вишикувалися біля дверей ТЦК — це не добровольці до ЗСУ, а переважно охочі продовжити бронювання.

Про це заявив речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю «Телеграфу».

«Переважна більшість, яка там стоїть, хоче продовжити бронь. В основному це робітники підприємств, яких керівники направляють для проходження військово-лікарської комісії і оновлення даних», — сказав Істомін.

Він нагадав, що до 16 липня уточнити свої облікові дані мають призовники, військовозобов'язані і резервісти, незалежно від того, заброньовані вони чи мають відстрочку. Оновити дані мають також жінки, які вже перебувають на військовому обліку.

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«Це повинні зробити й ті, хто поновлював свої військово-облікові дані ще до вступу в дію нового закону про мобілізацію, тобто до 18 травня», — наголосив Істомін.

Зазначимо, що 16 липня в Україні закінчується двомісячний термін, протягом якого військовозобов'язані чоловіки повинні були стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані. Ми повідомляли, що зміниться для військовозобов'язаних від 17 липня.

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Нагадаємо, відтепер працівники ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що суттєво спростить та прискорить процедуру.

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