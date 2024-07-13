Виплата не може наздогнати сучасні зарплати: експерт пояснив, чому при великому стажі українці отримують мізерну пенсію

До редакції одного з видань надійшов лист від пенсіонера Романа зі Львова, в якому він розповів, що має 40 років стажу, а пенсія після березневої індексації становить лише 3 825 грн.

ВІДЕО ДНЯ

Про це йдеться в сюжеті експерта Сергія Коробкіна на youtube-каналі «На пенсії».

«Коли виходив на пенсію за віком у 2017 році, у Пенсійному фонді мені сказали, якби ви не працювали після 2000 року, то вам би нарахували більшу пенсію, бо заробітки та стаж були хороші», — написав бідолашний пенсіонер.

Аналізуючи лист, експерт вказав, що станом на квітень 2024 року майже дві третини пенсіонерів в Україні отримували пенсію не вище за 5 000 грн.

РЕКЛАМА

У нашій пенсійній системі розмір пенсії залежить від кількості стажу та розміру зарплати. 40 років стажу дають змогу отримувати пенсію в розмірі не менше 40% від зарплати.

А ось розрахунок зарплати, яка враховується для нарахування пенсії, не дуже справедливий, зокрема через похибки індексації. Коли людина виходить на пенсію, то враховують середню зарплату за три попередні роки та множать її на індивідуальний коефіцієнт зарплати. Потім цю середню зарплату щороку мають індексувати.

РЕКЛАМА

Але вона все одно не може наздогнати пенсії, які призначаються сьогодні з урахуванням більш сучасної, більш високої зарплати.

Чому за великого стажу може бути маленька пенсія

РЕКЛАМА

За законодавством, що діяло раніше, для обчислення пенсії людина могла вибрати для розрахунку довідку про зарплату за 2 або 5 років. Тобто була можливість обрати найвигідніші періоди або брати зарплату за останні роки перед виходом на пенсію.

З 2004 року правила суттєво змінилися. Для обчислення пенсії обов’язково враховують заробітну плату за всі періоди роботи, починаючи з 1 липня 2000 року і до моменту призначення пенсії.

Тобто індивідуальний коефіцієнт заробітної плати тепер враховується за всі роки. За бажанням особи та за умови, що збереглися первинні документи про нарахування, можна додатково подати довідку про зарплату за будь-які 5 років до 1 липня 2000 року.

Але відмовитися від врахування зарплати після 2000 року вже неможливо. І це іноді негативно відбивається на підсумковому коефіцієнті зарплати.

Нагадаємо, що нині попри війну в Україні хочуть провести чергову пенсійну реформу для підвищення рівня пенсій та забезпечення гідної старості. Задля цього, зокрема, можуть збільшити єдиний соціальний внесок.

33

Читайте нас у Facebook