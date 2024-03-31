Пенсіонерам недодали обіцяні 5% індексації: чи варто чекати виплат

У березні в Україні відбулася масова індексація пенсій. Попередньо уряд обіцяв підвищити українцям розрахункові пенсії на 13%. Та попри це, підвищення склало лише 8%.

ВІДЕО ДНЯ

У Мінсоцполітики розповіли, чому так сталося, і чи компенсують українцям обіцяні гроші, пише сайт ТСН.UA.

Щоб зрозуміти, чому стався такий різнобій у цифрах, треба знати, як рахується відсоток індексації, кажуть у профільному міністерстві. Його розраховують як половину від суми показника інфляції за попередній рік та зростання середньої зарплати в Україні за попередні три роки.

У серпні минулого року, коли уряд активно працював над проектом бюджету на 2024 рік, інфляція в Україні була значно вища. Тоді припускали що її річний показник становитиме близько 13%. Однак до кінця року зростання цін суттєво уповільнилось, і Україна вийшла на значно нижчий показник інфляції.

РЕКЛАМА

Таким чином, розрахункові параметри для визначення індексації пенсії зрештою вийшли такі:

інфляція — 5,1%;

зростання середньої заробітної плати за 2021−2023 роки — 10,81%.

У сумі ці два показники дали майже 16%. І таким чином відсоток індексації склав майже 8%.

РЕКЛАМА

Отже, ніякого додаткового підвищення пенсії ще на 5% не буде, тому що за розрахунками вийшла саме така індексація. Очевидно Мінсоцполітики не мало таких, навіть орієнтовних, даних майже до кінця зими, адже ще в середині лютого усі чиновники обіцяли українцям 13-відсоткове збільшення розрахункових пенсій.

Та навіть для забезпечення теперішньої 8-відсоткової індексації доведеться щомісяця додатково виплачувати пенсіонерам з державного бюджету близько 3 мільярдів гривень. Втім, очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович запевнила, що ці гроші в бюджеті заплановані. А отже, проблем із виплатою пенсій не має бути.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, у квітні після підвищення мінімальної зарплатні мають зрости пенсії людей у віці 65+ з повним страховим стажем (35 років для чоловіків, 30 — для жінок), також на другий місяць весни заплановані підвищення виплат працюючим пенсіонерам.

Фото Pixabay

29

Читайте нас у Facebook