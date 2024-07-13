Бажав смерті військовим ЗСУ: скандально відомий фітнес-тренер з Одеси вирушив на фронт до «азовців»

Фітнес-тренер Севастьян Гогович з Одеси, який образив військового та побажав йому смерті, вирушив на фронт. Він проходитиме службу у Третій штурмовій бригаді.

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Про це повідомив волонтер Дем’ян Ганул. Він ще раз наголосив, що українських військових ображати не можна.

У день конфлікту Севастьяна Гоговича забрали військкоми ТЦК та вручили йому повістку на мобілізацію. Чоловік пройшов ВЛК і за його результатами був направлений до 154-ї бригади, звідки й були військові, яких він ображав.

Але потім його перенаправили до Третьої штурмової бригади, оскільки військові 154-ї бригади «були злі на нього».

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«Хлопці пообіцяли провести з ним роботу, вони знають, як це робити, я впевнений. Тому хочу попередити всіх, хто захоче ображати військових — цього не потрібно робити. Тому що буде відповідна реакція не лише від здорового суспільства, а й від військового керівництва країни і самих військових», — резюмував Дем’ян Ганул.

Нагадаємо, інцидент стався 6 липня у спортзалі, який розташований у БЦ «Планета». Тренер крив недобрими словами військових, ображав і бажав смерті всім захисникам України. Після того як відео потрапило до мережі, Дем’ян Ганул з небайдужими українцями відвідали Севастьяна Гоговича, але той виявився з розбитим носом. На місце було викликано співробітників ТЦК, які відвезли фітнес-тренера для перевірки даних.

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Раніше ми повідомляли про ще один скандал в Одесі. Тоді відвідувач ветклініки образив лікаря-ветерана Олексія Притулу, який втратив ноги через важкі поранення. Як стало відомо, одесит працював позаштатним радником віцепрем'єрки, але після скандалу його звільнили.

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