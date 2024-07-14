Зміям та Коням час виправити минулі помилки, у Кроликів — час романтики: східний гороскоп на тиждень 15 — 21 липня

Після того, як київський мольфар Макс Гордєєв склав таро-прогноз на наступний тиждень, східні астрологи та експерти в галузі фен-шуй також розповіли, чого чекати людям у цей період, пише slovofraza.com.

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Щур

Щурам варто прагнути ідеального образу успішної людини, яка живе в їхній свідомості. Йдеться про духовну успішність, усвідомлення свого місця, призначення та сенсу життя, а не про матеріальний успіх. Самостійно це не завжди вдається, тому зараз можна сміливо просити підтримки у близьких та друзів. Їхня думка може бути дуже корисною.

Бик

Сильна сторона Биків — це постійне прагнення прогресу. У період з 15 по 21 число Бикам важливо оточити себе людьми, які не вказуватимуть на недоліки, а допомагатимуть вирішувати проблеми. Всесвіт на їхньому боці, тому можна активно працювати, розважатися, відпочивати та займатися спортом. Все стане більш спокійним та передбачуваним. Тим, хто перебуває у шлюбі чи стосунках, варто присвятити тиждень своїм партнерам.

Тигр

Тиграм слід звернути увагу на факти, які вони отримують ззовні, довіряючи слуху та зору, а не пліткам. Цього тижня важливо контролювати ревнощі та заздрість, які не повинні мати місця в їхньому житті. Зараз необхідно позбутися негативної енергії, що накопичилася, через фізичні вправи або роботу. Краще не чекати, а діяти самостійно.

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Кролик

Кроликам слід розпочати цей важливий тиждень спокійно, дозволяючи подіям розвиватися природним чином та плануючи на його завершення. Успіх буде на їхньому боці, їх біополя посилиться, що привнесе значну творчу енергетику. Кінець тижня принесе початок чогось дуже приємного. Нові знайомства будуть яскравими, багато Кроликів зможуть знайти свою другу половинку. Це час ідеальний для романтики, побачень та зміцнення кохання.

Дракон

Драконам краще виявляти ініціативу на роботі та в бізнесі, не залишаючись у тіні. Настав час для вирішення важливих питань у житті та самоаналізу, який допоможе зрозуміти їх сильні та слабкі сторони. Всесвіт підтримає у цьому процесі.

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Змія

Зміям варто тимчасово зосередитись на собі та спробувати виправити минулі помилки. Це може допомогти відновити втрачені стосунки та повернути кохання. Настає час активності та самостійних зусиль для досягнення щастя. Всесвіт допоможе позбутися внутрішніх страхів та невпевненості.

Кінь

Коням слід не відпускати проблеми з рук, адже Всесвіт дарує сили та енергію для боротьби до кінця. Експерти рекомендують задуматися про майбутнє та можливі шляхи виправлення минулих помилок. Важливо не соромитися просити поради у близьких людей і не поспішати з ухваленням рішень. Частіше аналізуйте свої дії, щоб Всесвіт міг підказати вирішення складних проблем і допомогти стати оптимістичнішими.

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Коза

Козам згідно з експертами фен-шуй та східної астрології, цей тиждень буде чудовим часом для зміни життєвого курсу та пріоритетів. Важливо пам'ятати, що життя не стоїть на місці. Різноманітність можливостей, таких як зміна обстановки, шопінг, подорожі або зміна образу, допоможуть вам. Особливу увагу варто приділити матеріалізації думок — бойовий настрій може значно збільшити шанси на успіх.

Мавпа

Мавпам рекомендується відпочити, але якщо є справи, краще ними зайнятися. Важливо відкинути сумніви та сконцентруватися на роботі. Можливість знайти свою другу половинку висока. Багатьом мавпам вдасться зміцнити вже існуючі відносини. Всесвіт допоможе вам думати про хороше та активізувати шосте почуття протягом усього тижня.

Півень

Світобудова підтримуватиме людей, народжених в рік Півня, у вірі у досяжність своїх цілей. Важливо не недооцінювати свої можливості. Цей тиждень підходить як для роботи, так і для кохання, хоча зосередитись одночасно на обох аспектах буде складно, але можливо. Помірність може стати небезпечною — доцільно зосередити зусилля на одній меті. Можна відпочити, забувши про роботу, або зануритися в рутину, щоб досягти більших результатів.

Собака

Собакам потрібен час, щоб розібратися, як досягти щастя у коханні, роботі чи захопленнях. Важливо почати виконувати раніше дані обіцянки в коханні. Цей тиждень обіцяє бути позитивним, якщо Собаки готові до змін. Цей час може стати відправною точкою у новому майбутньому, про яке мріяли Собаки, хоча варто остерігатися нових зобов'язань та розібратися зі старими.

Свиня

Для Свиней цього тижня особливо важливою є фінансова сфера. Інтуїція буде корисною у питаннях, пов'язаних з грошима та фінансами. Свині володітимуть високою енергетикою, що допоможе їм заробляти. Цей час підходить для витрат, активності у коханні, подарунків та сюрпризів. Однак у ділових питаннях важливо діяти обачно і не приймати серйозних рішень без належного обмірковування.

Раніше «ФАКТИ» писали, для яких знаків зодіаку вихідні, 13−14 липня, складуться вкрай вдало.

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