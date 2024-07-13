Третій тиждень липня, який ознаменується Повнею у Козерогу, обіцяє бути досить емоційним періодом чи не для всіх знаків Зодіака. Про це свідчить і розклад карт Таро, який зробив київський мольфар Макс Гордєєв.

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Далі — докладніше про те, що готує доля (згідно з передбаченням таролога).

Овен (21 березня — 19 квітня)

Карта Таро: Паж Жезлів

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Цього тижня на представників знака чекають нові починання і творче натхнення. Сторінка Жезлів означає ентузіазм, дослідження і свіжі ідеї. Довіртеся своєму авантюрному духу і будьте відкриті до нових можливостей, які розпалюють вашу пристрасть. Почніть щось нове і йдіть назустріч своїй цікавості.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Карта Таро: Король Пентаклів

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Тельці, наступного тижня зосередьтеся на стабільності і фінансовому успіху. Король Пентаклів уособлює достаток, процвітання і практичну мудрість. Повірте у свою здатність ефективно управляти ресурсами і приймати правильні фінансові рішення. Прийміть винагороду за свою наполегливу працю і насолоджуйтеся комфортом і безпекою, які вона приносить.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

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Карта Таро: Трійка Кубків

Вам варто насолоджуватися соціальними зв'язками і святкуваннями, адже карта означає дружбу, радість і єдність. Довіряйте підтримці свого кола спілкування і знайдіть час, щоб відсвяткувати спільні успіхи і досягнення. Насолоджуйтесь щастям від спілкування з близькими людьми і створення незабутніх спогадів.

Рак (21 червня — 22 липня)

Карта Таро: Колісниця

Час задіяти свою рішучість і силу волі: Колісниця уособлює перемогу, контроль і подолання перешкод. Повірте у свою здатність керувати своїм курсом і досягати поставлених цілей завдяки цілеспрямованим зусиллям. Скористайтеся почуттям впевненості, яке з'являється, коли ви берете на себе відповідальність за свій напрямок.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Карта Таро: Десятка Жезлів

Керуйте своїми обов'язками і уникайте вигорання, адже Десятка Жезлів означає тягар, важку роботу і перенесення важкого вантажу. Довіряйте своїм силам, щоб впоратися з обов'язками, але також усвідомлюйте, коли потрібно делегувати повноваження або зробити перерву. Усвідомте важливість балансу і турботи про себе серед ваших зобов'язань.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Карта Таро: Ієрофант

Дослухайтеся до керівництва і дотримуйтеся традицій: Ієрофант уособлює духовну мудрість, освіту і відповідність. Довіряйте цінності усталених структур і шукайте знання з перевірених джерел. Прийміть стабільність і підтримку, які приходять від дотримання перевірених часом принципів.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро: Лицар кубків

Цього тижня слухайте своє серце і йдіть за своїми пристрастями. Кубковий Лицар означає романтику, творчість та ідеалізм. Довіртеся своїм емоціям і дозвольте їм вести вас до повноцінного досвіду і стосунків. Насолоджуйтесь красою вираження своїх почуттів і гонитвою за мріями.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро: Шістка Пентаклів

Зосередьтеся на щедрості і балансі в тому, що ви даєте і отримуєте, бо Шістка Пентаклів уособлює благодійність, обмін і справедливість. Довіртеся циклу достатку і важливості підтримки інших, будучи при цьому відкритими для отримання допомоги. Прийміть гармонію, яка приходить від взаємної підтримки і щедрості.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро: Четвірка Мечів

Віддавайте перевагу відпочинку і ясності розуму: Четвірка Мечів означає відновлення сил, роздуми і внутрішній спокій. Зробіть перерву в справах, щоб оновити свої розум і тіло. Насолоджуйтесь тишею і дайте собі час на відновлення та осяяння.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро: Вісімка кубків

Цього тижня шукайте глибшої реалізації і відпускайте те, що вам більше не служить. Вісімка Кубків уособлює емоційний перехід, відхід і пошук вищого сенсу. Довіртеся своєму внутрішньому керівництву, щоб рухатися до більш приємного і значущого досвіду. Станьте на шлях особистого зростання і оновлення.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро: Місяць

Заглибтеся в свою підсвідомість і прислухайтеся до своєї інтуїції наступного тижня. Місяць означає таємницю, мрії та приховані істини. Тому довіртеся своєму внутрішньому голосу і зверніть увагу на послання підсвідомості. Візьміться за дослідження свого глибинного «я» та інсайтів, які приходять зсередини.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро: Сімка Кубків

Будьте розбірливими у своєму виборі і можливостях. Сімка Кубків означає фантазію, мрії та різноманітні варіанти, але довіряйте своїй здатності відрізняти реальність від ілюзії. Використовуйте творчий потенціал своєї уяви, залишаючись при цьому на землі при прийнятті практичних рішень.

А поки тривають вихідні 13−14 липня, скористайтеся порадами астрологів, аби вони видалися вдалими.

Фото instagram.com/maxgord/

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