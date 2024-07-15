Парамедикиня «Пташка» закликає Зеленського усунути з посади командира 59-ї ОМПБр Шевчука

Катерина «Пташка» Поліщук, яка захищала «Азовсталь», а донедавна проходила службу у 59-й ОМПБр, публічно звернулася до Володимира Зеленського з вимогою відсторонити від обов’язків Богдана Шевчука — командира 59-ї ОМПБр ім. Якова Гандзюка. Серед причин «Пташка» називає нехтування життям особового складу та злочинні накази.

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«Пташка» повідомила, що вона понад рік перебувала у зоні ведення бойових дій пліч-о-пліч з 59-ї ОМПБр ім. Якова Гандзюка під командуванням славнозвісного Сухаревського Вадима та професіонала військової справи Стеценка Максима. Але з квітня цього року бригадою поставили командувати Богдана Шевчука, адже той має родинні зв’язки з військовим керівництвом.

«Оскільки тисячі військовослужбовців досі залишаються виконувати бойові завдання в зоні ведення бойових дій під керівництвом Шевчука, прошу Вас, пане Верховний Головнокомандувачу, звернути увагу та провести службову перевірку за фактами злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтування життям та здоровʼям особового складу, дії, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців, в тому числі і з високих керівних посад, егоїзм, сліпий карʼєризм, усунення всіх „незгодних“ командирів, пригнічення бойового духу та приниження особового складу повною байдужістю до основної мети військовослужбовців та його, як командира у війні з ворогом», — заявила Поліщук.

Парамедикиня зазначає, що через нелюдське та непрофесійне ставлення Шевчука вона змушена припинити співпрацю з цією славнозвісною бригадою.

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«Прошу вжити заходів та усунути від прийняття важливих військових рішень людей, які не зацікавлені у збереженні особового складу, виконанні завдань та перемозі. Військова честь та честь офіцера — не пусті слова. Принаймні такими вони не повинні бути», — підсумовує «Пташка».

Нагадаємо, раніше журналіст Юрій Бутусов публічно звернувся до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського через некомпетентність комбрига Шевчука, через якого може впасти місто Красногорівка на Донеччині.

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