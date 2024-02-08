«Прийдіть до тями або тікайте. Далеко. І не озирайтесь»: військова парамедикиня з позивним «Пташка» емоційно звернулась до суспільства

Військова парамедикиня з «Азовсталі», яка пройшла російський полон, Катерина Поліщук із позивним «Пташка» закликала сусільство припинити ниття і об’єднатись нарешті заради перемоги. Емоційний допис Катерина Поліщук опублікувала на своїй сторінці в Facebook

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«Не нийте і не розводьте срач. Чесно, соромно дивитись. Якщо вам немає, чим зайнятися — йдіть в ЗСУ. Тут завжди є робота. В нас пекло, а велика частина населення розводить зраду. Євробачення, податки, дістали збори, Залужного то звільняють, то ні.

Народ, нам не потрібні ваші молитви, нам потрібні дрони. Можете мене послати сто разів і вважати неправою. Але молитви потрібні тому, хто молиться. Скандали і інтриги не потрібні нікому. Ми в повній дупі, тут відбувається пекло в прямому сенсі слова, а люди пишуть мені і жаліються, як їм тяжко за кордоном або що все це повинна робити влада, а не вони.

Знаєте що? Мені плювати на владу. Поки влада прийде до тями — я здохну сім разів. Мені чхати на владу. У мене перед очима в прямому сенсі стоїть ворог, і мені нема коли розводити полемічні бесіди про тяжку українську долю. Мені треба боєприпаси, дрони і люди. Не ниття, не співчуття. Не подяка. Не молитви. Люди, гроші і зброя. Все решта — пил в умовах вбивчої війни.

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Я щодня втрачаю друзів, і мені чхати, що ви подумаєте про мене. Вражаюча більшість моєї аудиторії хоча б постарається зрозуміти мене. Комусь це не сподобається, бо я не відповідаю ідеальному образу ніжної пташечки в їх головах. Та я не ідеальна. Я втомлена, зранена, розгублена людина у відчаї. Та людина, яка ніколи не покине та не відступиться. Я не відійду ні на крок. Можете бути поруч. Можете не бути. Але не заважайте і не триндіть. Суперечки залиште для мирних часів. Об’єднайтесь вже, блд, візьміть себе в руки. Важко всім. Але легше не буде. Тим паче від ниття.

Ми все зробимо лише разом. Або програємо. Оберіть для себе. І залиште сантименти для тих, хто від них кайфує. Я кайфую, коли мої хлопці забезпечені всім та виконують бойові задачі з максимальним ККД та безпекою. Прийдіть до тями або тікайте. Далеко. І не озирайтесь.

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Всі решта котики. Дякую за підтримку".

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