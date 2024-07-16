«Лежу на кахельній підлозі»: відомий дизайнер дав поради, як врятуватися від спеки

Відомий дизайнер Андре Тан, який нещодавно назвав головний образ літа, розказав, як треба одягатися та чим захистити себе у сильну спеку. Своїми порадами він поділився на сторінці у соціальній мережі.

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«Цей липень просто виснажує, чи не так? — звернувся дизайнер до своїх підписників. — Спека, задуха, думки розпливаються… Тож я вирішив дослідити цю тему і поділитися з вами декількома порадами, які допоможуть нам полегшити життя в цю спеку».

Тан радить уникати прогулянок на відкритому сонці. А якщо все ж таки виходити на вулицю, то обов’язково одягати головний убір, який вбереже від сонячного удару й має дуже стильний вигляд.

«Вдягай одяг з натуральних тканин, — радить Андре. — Легкі й світлі бавовняні та лляні речі краще відводять вологу, забезпечують циркуляцію повітря та не дратують шкіру. Тому надаємо перевагу світлим легким речам! Забудьте про синтетику, ви в ній спечетеся та подразнення на шкірі також може зʼявитися!»

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Стиліст радить вживати продукти з охолоджувальним ефектом — морепродукти, свіжі ягоди, фрукти (особливо кислі), зелень, овочі.

«Я сам побачив, як мені стало легше, коли я відмовився від мʼяса в ці дні, — зізнався Тан. — Не забудь про сонцезахисні засоби і пий більше води! Так, так. Знаю, багатьом важко пити чисту воду, але дуже зараз потрібно це робити, і, до речі, краще віддавати перевагу саме воді кімнатної температури чи навіть теплій, а не зі льодом!

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Підписники дизайнера подякували за поради та поділилися своїм досвідом.

«Лежу на кахельній підлозі на протязі з підʼїзду», — зізналися у коментарях.

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«Класно з пульверизатора пшикати водою на відкриті частини тіла», — розказали дописувачі.

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» стилістка розповіла, як правильно робити

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