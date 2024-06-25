«На піку популярності»: відомий дизайнер назвав головний образ літа-2024

Відомий дизайнер Андре Тан розказав, яким є головний тренд літа-2024. За словами Тана — це джинсовий образ, який складається з декількох речей. На своїй сторінці у соціальній мережі дизайнер поділився, як саме і з чим краще одягати джинсові речі, щоб виглядати актуально.

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«Тотал денім луки зараз на піку популярності! — написал Тан. — Цього року він є справжнім мастхевом, який підходить для будь-якої події: прогулянки, побачення чи відпустки».

За словами Андре, найпростіший спосіб приміряти тотал денім — це купити готовий комплект.

«Не потрібно возитися з підбором верху та низу, шукати вдале поєднання кольорів — адже все вже підібрано за вас, — вважає дизайнер. — Вам лише залишається додати вдале взуття та аксесуари, щоб підкреслити свій стиль та настрій».

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Якщо є потреба створити яскравий образ, то підійде джинсовий корсет, вважає Тан.

«Він чудово підкреслить ключиці та зону декольте, а посилити ефект допоможуть об’ємні кольє, багатошарові намиста або ж помітний кулон на тонкому ланцюжку, — дає поради дизайнер. — Вільна посадка та розслаблений крій все ще в моді, конкуруючи з жіночними силуетами. Це чудовий варіант для неквапливих прогулянок та комфортних подорожей».

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Андре рекомендує додавати акценти у джинсовий образ у вигляді кольорового взуття, сумки в тон або масивних прикрас та сонцезахисних окулярів.

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«При цьому зовсім не обов’язково збирати речі одного комплекту, — наголошує Тан. — Наприклад, якщо верх з принтом, то низ хай буде однотонним, дуже класно це виглядає!»

Нагадаємо, раніше дизайнер називав головний колір літа-2024.

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