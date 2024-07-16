Як колишньому військовому онлайн змінити банк для виплати пенсії: роз'яснення ПФУ

На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України для пенсіонерів, яким пенсію призначено відповідно до Закону України від 09.04.1992 № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», реалізовано можливість зміни банку для виплати пенсії. Донедавна виплата пенсій таким пенсіонерам здійснювалась виключно через АТ «Ощадбанк».

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Подати відповідну заяву можна онлайн, виконавши кілька кроків.

Крок 1. На вебпорталі Фонду (https://portal.pfu.gov.ua) авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та натисніть кнопку «Увійти».

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Крок 2. В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть опцію «Внесення змін до пенсійної справи».

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Крок 3. У вікні, що відкриється, із переліку заяв оберіть опцію «Заява про зміну способу виплати пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

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Крок 4. У заяві, що з’явилась на екрані, заповніть позначені зірочкою поля («*») та вкажіть виплатні реквізити нового банку.

Крок 5. За потреби завантажте скан-копії документів, що підтверджують відповідні зміни.

Крок 6. Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних. Підтвердьте, що ви ознайомлені з необхідністю повідомляти органи Пенсійного фонду України про зміни, які можуть впливати на пенсійне забезпечення. Сформуйте заяву, підпишіть її КЕП та надішліть до Фонду.

Крок 7. З результатами опрацювання заяви можна ознайомитися в розділі «Мої звернення» (на панелі ліворуч).

Як писали «ФАКТИ», раніше експерт пояснив, чому при великому стажі українці отримують мізерну пенсію.

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