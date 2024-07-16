Як колишньому військовому онлайн змінити банк для виплати пенсії: роз'яснення ПФУ
На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України для пенсіонерів, яким пенсію призначено відповідно до Закону України від
Подати відповідну заяву можна онлайн, виконавши кілька кроків.
Крок 1. На вебпорталі Фонду (https://portal.pfu.gov.ua) авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та натисніть кнопку «Увійти».
Крок 2. В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть опцію «Внесення змін до пенсійної справи».
Крок 3. У вікні, що відкриється, із переліку заяв оберіть опцію «Заява про зміну способу виплати пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
Крок 4. У заяві, що з’явилась на екрані, заповніть позначені зірочкою поля («*») та вкажіть виплатні реквізити нового банку.
Крок 5. За потреби завантажте скан-копії документів, що підтверджують відповідні зміни.
Крок 6. Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних. Підтвердьте, що ви ознайомлені з необхідністю повідомляти органи Пенсійного фонду України про зміни, які можуть впливати на пенсійне забезпечення. Сформуйте заяву, підпишіть її КЕП та надішліть до Фонду.
Крок 7. З результатами опрацювання заяви можна ознайомитися в розділі «Мої звернення» (на панелі ліворуч).
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