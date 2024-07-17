У колишнього чоловіка зрадниці Лорак поки що не буде другої дитини: що трапилося

Колишній чоловік Ані Лорак, турецький підприємець Мурат Налчаджіоглу розстався зі своєю обраницею Анастасією Фоксі, яка напередодні оголосила про вагітність. Про це дівчина у деталях розповіла у соцмережах.

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Що написала Фоксі

Під час спілкування з підписниками Анастасія зізналася, що вирішила перервати вагітність. Вона зробила аборт на 5−6 тижні.

«Я б дуже хотіла бути мамою вдруге і бути щасливою дружиною. Вірю, що це коли-небудь буде. Головне, обирайте правильних, чесних, стабільних чоловіків, які не на словах і клятвах, а на ділі будуть для вас», — пояснила тепер уже колишня подружка Налчаджіоглу.

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«Сподіваюся, ця тема для вас і мене тепер буде закрита! І прошу вас, не вірте ніколи словам. Спостерігайте, лише вчинки та дії. Не потрапляйте в ілюзії, які вам створюють, і самообман», — також додала вона.

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Розрив стосунків з Муратом дівчина також підтвердила, відповідаючи на одне з питань. Вона підкреслила, що не відчуває поваги до чоловіків, які не відповідають за власні слова.

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«Моя проблема у тому, що я надто ідеалізую людей, захищаю їх і завжди сподіваюсь на краще», — написала Анастасія.

«Людина кожного дня говорила, як вона хоче від мене дитину, і коли так сталося, він, очевидно, злякався. Я не поважаю чоловіків, які не відповідають за свої слова. Мій психічний стан через те що відбувається останнім часом, був дуже поганим. Це і стало останнім», — також зазначила вона.

Фоксі додала, що пережила суцільне розчарування, а тому зараз їй доводиться «збирати себе по частинах» та переживати «повне оновлення».

На питання юзерів про те, чому дівчина не захотіла залишати дитину, вона відповіла, що виховувати маля одній — непроста справа, особливо з фінансової сторони. Нагадаємо, вона вже має дитину від попередніх стосунків.

Що відомо про стосунки Фоксі та Налчаджіоглу

З Анастасією Мурат був разом близько пів року. У соцмережах ексзакохані хвалилися спільними подорожами, дівчина демонструвала коштовні подарунки від чоловіка, а також на початку року стало відомо, що він зробив їй пропозицію. Але до весілля так і не дійшло.

Також нагадаємо, що наприкінці минулого року Мурат «засвітив» ще одну свою імовірну коханку — учасницю 10-го сезону шоу «Холостяк» Валерію Старчеус, відому як Laganza.



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