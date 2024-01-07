Мурат Налчаджиоглу підтвердив розставання з законною дружиною: що відомо про його нову дівчину

Колишній чоловік зрадниці Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу підтвердив чутки про розлучення з київською візажисткою Лілією Реус й почав публікувати у соціальній мережі фото та відео з новою пасією.

ВІДЕО ДНЯ

Про це пише OBOZ.UA.



Також журналісти дізнались, що нову красуню звати Анастасія, вона полюбляє красиві ресторани, відверті фото та відпочинок на курортах.

Зірка працює моделлю, виховує сина від попередніх стосунків, які скінчилися через фізичне насилля над нею.

РЕКЛАМА

У 2023 році Анастасія Фоксі розповіла, що стала жертвою домашнього насилля. Ексобранець ведучої розгнівався, що в свій день народження вона отримала багато квітів та подарунків від шанувальників.

«Мій день народження, дата, яка нібито мала стати святковою, стала невідворотною точкою. Я більше не хочу і не буду мовчати. У нашому суспільстві мають бути неприйнятними рукоприкладство та побої. Мої аб’юзивні стосунки переросли у фізичний біль та синці. Я не хочу, щоб мій син ставав свідком таких сцен», — розповідала українка.

РЕКЛАМА

У профілі нової дівчини турецького бізнесмена є інформація про те, що вона записала трек під назвою «Не залишай», а також про модельну діяльність. Приблизно рік тому вона вела шоу на каналі Fashion TV.

Майже всі фото зірки зроблені в Києві, але нещодавно вона відпочивала на індонезійському острові Балі з подругою, а на Новий рік літала в Дубай з Муратом. У профілі Анастасії Фоксі також вистачає студійних світлин у відвертих вбраннях, кадрів з вишуканих ресторанів та інших люксових місць.

РЕКЛАМА

251

Читайте нас у Facebook та Instagram