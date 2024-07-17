Щонайменше четверо загиблих: на Львівщині автоцистерна протаранила маршрутку

На Львівщині, де в червні розстріляли кримінального авторитета, сталася смертельна ДТП. Як повідомили місцеві рятувальники, інцидент трапився у Давидові Львівського району.

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Там маршрутка № 547 «Львів — Вибранівка» зіткнулася з автоцистерною.

Водія вантажівки затисло в авто.

За повідомленням очевидців, наразі відомо про 4 загиблих і 8 трамвованих осіб.

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На місці працюють рятувальники та медики.

На місці подій

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Пізніше в поліції Львівської області додали, що водій автобуса та шестеро пасажирів маршрутки, серед яких чотирирічний хлопчик, отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Нагадаємо, що нещодавно понад 20 людей постраждали у ДТП за участю маршрутки у Кривому Розі.

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