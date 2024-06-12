На Львівщині розстріляли кримінального авторитета: поліція проводить спецоперацію (фото)

В Україні сталася ще одна стрілянина. Після стрілянини у Запоріжжі на Львівщині стріляли в чоловіка. Поліцейські вживають заходів для затримання зловмисника, який обстріляв автомобіль «БМВ», інформує поліція Львівської області.

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«Внаслідок події вогнепальні поранення отримав водій автомобіля — він госпіталізований. Сьогодні, 12 червня, близько 11.00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину, що сталась у селищі Сокільники, Львівського району. На місці події працюють оперативники карного розшуку, слідчі, криміналісти та співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини. Попередньо встановлено, що внаслідок події поранений водій автомобіля „БМВ“ — він госпіталізований. Спеціальна поліцейська операція для встановлення місця перебування та затримання зловмисника триває», — йдеться у повідомленні.

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Telegram-канал «Реальний Львів» пише, що пораненим чоловіком виявився кримінальний авторитет Джонік. За попередньою інформацією, стріляли з кущів в районі Ґольда, неподалік котеджного містечка в Сокільниках. Також зі слів місцевих, стріляв нібито військовий.

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Джонік (справжнє ім’я Джоні Балог) є фізичною особою-підприємцем, він надає в оренду нерухоме майно, а також займається гуртовою торгівлею м’ясом. Джоні Балог — грузин, проте у 2022 році отримав українське громадянство.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Броварах кримінальний авторитет зі зброєю напав на поліцію прямо в ресторані.

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