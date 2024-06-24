Світлофори не працювали: понад 20 людей постраждали у ДТП за участю маршрутки у Кривому Розі (фото)

У Кривому Розі, який нещодавно росіяни обстріляли ракетами, сталася ДТП за участю вантажівки та маршрутного таксі.

Внаслідок перекидання маршрутки більш як 20 громадян отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували до лікарні, повідомили в поліції.

ВІДЕО ДНЯ

Аварія сталася вранці на Терміналі. За попередньою інформацією, маршрутка прямувала зі сторони проспекту Металургів, а фура рухалася Нікопольським шосе. Остання — не надала перевагу в русі громадському транспорту. Світлофори не працювали.

Від удару, маршрутка перекинулася на бік. 22 людини постраждали, з яких 4 — можуть бути у тяжкому стані.

РЕКЛАМА

Поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Нагадаємо, 22 червня у Румунії перекинувся автобус з українцями, які прямували на відпочинок до Болгарії. А вчора в Одесі водій Toyоta збив на смерть 9-річну дитину.

23

Читайте нас у Facebook