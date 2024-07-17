У Дніпрі прокуратура продовжує тиск на бізнес за допомогою масок-шоу — активіст та військовослужбовець Сергій Букрєєв

Працівники Офісу генерального прокурора у Дніпрі провели обшуки з вилучанням серверів та бухгалтерської документації на підприємстві, яке не має жодного відношення до справи, що розслідується прокурорами.

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Про це повідомив місцевий активіст та командир відділення роти снайперів десантно-штурмових військ Сергій Букрєєв, який дії прокурорів вважає тиском.

«Сьогодні на підставі ухвали славнозвісного Печерського районного суду Києва проводиться обшук ТОВ „АВТО БІЗНЕС ДНІПРО“ за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок 32. Обшук проводиться на підставі кримінального провадження, до якого ТОВ „АВТО БІЗНЕС ДНІПРО“ не має жодного відношення. Слідство ведеться під керівництвом Офісу генерального прокурора України. При цьому у підприємства всупереч ухвалі суду вилучаються сервери, бухгалтерська документація», — зазначив військовий.

За його словами, через проведення обшуку робота підприємства повністю заблокована.

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«ТОВ „АВТО БІЗНЕС ДНІПРО“ всіляко допомагає державі в захисті від збройного нападу рф та здійснює ремонт техніки для потреб ЗСУ. Тож в результаті цього свавілля силовики не тільки безпідставно заблокували роботу підприємства, а ще й діють проти інтересів Збройних сил України», — продовжує військовослужбовець.

Сергій Букрєєв наводить приклад, коли співробітників Офісу генпрокурора викрито на хабарі 170 тис. дол. за закриття кримінального провадження.

«Тож кого тут треба обшукувати? Бізнес, який допомагає армії? Чи прокурорів, які порушують справи, щоб їх за хабарі потім закривати?» — резюмує Сергій Букрєєв.

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Нагадаємо, що ТОВ «АВТО БІЗНЕС ДНІПРО» проводить технічне обслуговування та ремонт автомобілів. Підприємство активно допомагає підрозділам ЗСУ та має десятки подяк від різних бригад.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що силовики намагаються відібрати активи в естонського інвестора, завдаючи удару по престижу України на міжнародній арені.

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