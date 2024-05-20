Удар по престижу України на міжнародній арені: силовики намагаються відібрати активи в естонського інвестора

Естонія спрямовує на допомогу нашій країні декілька процентів свого державного бюджету (це дуже й дуже суттєво), а в цей час в Україні намагаються відібрати власність в естонської компанії, яка ефективно працює на нашому ринку вже понад 15 років. З власних джерел ми знаємо, що керівництво компанії намагається пояснити українській владі очевидний, здавалося б, факт: звинувачення, за якими заведено справу, стосується іншої бізнес-структури. Чому ж тоді претензії висуваються до компанії? Певно, тому, що хтось поклав око на її активи. Тож, вважають адвокати компанії, без корупційної складової у цій історії, скоріш за все, не обійшлося. Адже немає реальних підстав для передачі активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

ВІДЕО ДНЯ

Днями в Солом’янському районному суді міста Києва відбулося засідання щодо клопотання прокуратури передати АРМА один з торгово-розважальних центрів, який належить компанії. Кореспондент «ФАКТІВ» побував на ньому, щоб розібратися в ситуації.

На засіданні суду був дуже показовий епізод. Один з адвокатів компанії Євгеній Музичук спитав представника прокуратури: «Ви можете надати докази того, що наша компанія перерахувала хоча б копійку в російську федерацію?»

Після цього в залі повисла тиша — співробітник прокуратури мовчав, машинально водячи долонею по своїй бороді. І врешті посміхнувся. На тому все — відповіді на це запитання він не надав.

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Після засідання журналістка одного з телеканалів побігла сходами за прокурором, попросила відповісти на питання ЗМІ, але він, на жаль, відмовився це зробити. Адвокат Євгеній Музичук, навпаки, з готовністю спілкувався з журналістами, відповів і на запитання кореспондента «ФАКТІВ».

— Чим сторона обвинувачення намагається обґрунтувати своє клопотання перед судом передати ТРЦ в розпорядження АРМА?

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— Це найважливіше питання, бо в цьому суть справи. Дивіться, компаніям належать чотири торгівельно-розважальні центри на материковій частині України: два в Києві, по одному в Запоріжжі та Кривому Розі. Компанії власники ТРЦ здають в оренду нерухоме майно (тобто площі) в цих ТРЦ. Слідство чомусь вважає, що отриманий прибуток таких компаній «повністю або частково» направляє до російської федерації. На цій підставі слідство оголосило ці чотири ТРЦ речовими доказами. А раз це майно-речові докази, то йдуть наступні кроки: накладання на них через суд арешту, і далі — передача в АРМА. Але ж річ у тім, що немає жодних доказів того, що компанії перераховували кошти в росію. Натомість ми маємо стовідсоткові докази, що гроші в російську федерацію компанії не перераховувались.

— Які це докази?

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— Були проведені по всім цим ТРЦ аудиторські дослідження та експертизи. Їхній висновок такий: як мінімум з 24 лютого 2022 року жодної копійки з компаній не вийшло за межі України. Тобто не те, що в росію, а взагалі за кордон кошти компанії під час великої війни не перераховували! Це документально доведений факт. Але слідчі та судді поки що на це не зважають. Складається таке враження, що кимось дано завдання відібрати активи й воно слухняно виконується, не дивлячись на об’єктивні факти, на цілковиту безпідставність звинувачень.

— Все ж з чого ці звинувачення могли виникнути?

— З того, що раніше материнській компанії підпорядковувалася компанія, що володіла об’єктом (ТРЦ «Южная галерея»), який знаходиться в анексованому Криму, в Сімферополі. Його відкрили як раз тоді, коли росія окупувала півострів, буквально за пару днів до подій. Зараз сімферопольський ТРЦ, певно ж, платить податки в бюджет держави-агресорки. По цьому факту правоохоронними органами України порушено кримінальну справу, двом особам з Криму оголошено про підозру (заочно). Але основне слідство чомусь спрямували на активи, які знаходяться на території материкової України. З 2022 року материнська компанія немає жодного відношення до ТРЦ в Сімферополі, тож не повина відповідати за дії нинішніх власників і посадових осіб «Южной галереи».

Спробую ще раз максимально доступно описати ситуацію: уявіть, чоловік має, скажімо, 10 дорослих дітей. Діти дорослі, вже одружились і мають свої сім'ї, живуть окремо. Дев’ять з них — порядні успішні люди, а до останньої дитини є претензії. І от на тій підставі, що вона, можливо, порушила закон, арештовують чомусь решту дев’ятьох. Хіба це законно? Хіба це справедливо?

В принципі, ми готові допомогти розібратися в ситуації з ТРЦ «Южная галерея». Але слід враховувати, по-перше, що зараз ця компанія нам не належить. По-друге, з цим ТРЦ історія окрема, і поєднувати з ним наші ТРЦ на материковій частині України незаконно. Кожна компанія була та є самостійною у своїй діяльності, і будь-які питання щодо їх діяльності також мають розглядатися окремо.

— Мабуть, ця історія впливає на міжнародний імідж України?

— Так, ця історія має ще й міжнародний аспект: уявляєте, яке враження вона справляє в Естонії та на міжнародних інвесторів, які приймають рішення, чи варто вкладати кошти в економіку України. Навпаки, попри позов з боку правоохоронних органів та ризик втрати активів, ми продовжуємо інвестувати у відновлення ТЦ у Кривому Розі, який було пошкоджено під час обстрілу міста ворогом.

Очікується, що на цьому тижні суддя Солом’янського суду оголосить рішення, щодо клопотання прокуратури про передачу АРМА одного з ТРЦ в Києві, який належить компанії.

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