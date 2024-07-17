«Очікувала більшого»: Наталя Могилевська припинила голодування

Відома співачка Наталя Могилевська, яка на початку війни вдочерила двох сестер, зізналась, що має проблеми з зайвою вагою. Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі, поділившись результатами схуднення. За словами співачки вона не дуже задоволена тим, чого досягла.

ВІДЕО ДНЯ

«Я закінчила приймання трав, виходжу з голодування, — поділилася Наталя. — Мінус 2,3 кг. Я задоволена, але очікувала більшого. Переходжу на соки. Цей момент завжди найважчий. Бо як «розвʼязуєш пасок» — мені, особисто, важко. Я із тих людей, кому або все, або нічого.

А коли є велика родина, купа їжі вдома — дуже важко триматись".

Співачку підтримали її підписники, поділившись своїми знаннями і зазначивши, що Наталя чудово виглядає.

РЕКЛАМА

«Не знаю, як на мене, ви чудово виглядаєте, — написали у коментарях. — Але звісно головне, що б вам було комфортно в своєму тілі. Я теж не можу схуднути, в мене купа проблем серйозних, то ж навіть не знаю, з чого почати, що б дійсно працювало. Але ви мене мотивуєте, треба теж спробувати. Бажаю досягти своїх цілей, здоров'я та гармонії з собою».

Могилевська відповіла, що вона виставляє у мережу лише вдалі фото.

РЕКЛАМА

«Я обираю вдалі фото, — зазначила співачка. — Повірте, мені є з чим розпрощатися. Особливо якщо я хочу форму, як в танцях».

РЕКЛАМА

Наталя Могилевська мала на увазі участь у проєкті «Танці з зірками», де вона була у парі з Владом Ямою, а потім — з Ігорем Кузьменком. До обговорення дієт підключилася і акторка Ольга Сумська.

«Наталочко, спробуй розвантажувальні дієти! — зазначила акторка. — У мене на вівсянці і печених яблуках маленькими порціями 1 кг за день сходило… А на травах-це неймовірна очистка організму!»

Раніше популярний співак одружився з учасницею «Танців з зірками».



58

Читайте нас у Facebook