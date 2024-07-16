Популярний співак одружився з учасницею «Танців з зірками»

Популярний співак, колишній учасник гурту «Время и Стекло» Позитив (Олексій Завгородній) одружився з танцівницею та хореографом Юлею Сахневич. Про це пара повідомила на своїх сторінках у соціальній мережі, виклав романтичні світлини з підписом: «Кохаю». На руці Юлії можна побачити весільну обручку.

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Відомо, що пара познайомилась чотири роки тому під час участі у проєкті «Танці з зірками». Тоді ж Позитив повідомив, що його сімейне життя з Анною Андрійчук зазнало краху. До речі, Юлія була постійною учасницею проєкту «Танці з зірками», їй приписували стосунки з колишнім партнером по шоу актором Павлом Вишняковим.

Позитив та Юля довго приховували свої стосунки, навіть сам музикант натякав на роман зі співачкою Мішель Андраде.

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Шанувальники та зірки привітали новостворену сімейну пару, а першою це зробила Надя Дорофєєва, відправив сердечки.

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«Які фото ніжні! — написали у коментарях. — Прекрасні».

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«Ми зачаровані і шоковані, — зізнались підписники. — Ви просто найкращі!»

Нагадаємо, під час війни Надя Дорофєєва та Дантес оголосили про розрив стосунків.

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