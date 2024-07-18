Нечувана спека залишає Україну, але розслаблятися не варто

Україна, схоже, перетнула період з піковими температурами, які панували в країні останнім часом.

Синоптикиня Наталія Діденко зазначила, що «вершина» була 17 липня, а 18 липня почався «спуск з гори» — зниження температури повітря торкнеться Житомирщини, Київщини та Чернігівщини, частково Вінниччини, Черкащини. Вдень в цих регіонах очікується до +29+32 градусів. На заході прохолодніше — до +26+30 градусів.

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«Південь, східні області та значна частина центру ще затримаються серед надзвичайної спеки, проте вже впродовж 19, 20 та 21 липня й тут спека послабне. Поступово температура повітря знизиться до +30+34 градусів», — зазначає Діденко.

За її прогнозом, у четвер у західній частині, місцями на півночі, у Вінницькій та Черкаській областях є ймовірність короткочасних дощів із грозами. «Ці дощі зумовлені будуть діяльністю лінії сходження, яка на карті внизу — жовта гілочка з «колючками», — пояснює синоптикиня та додає, що саме тому в зонах випадіння дощу можуть бути іноді сильні зливи, сильні грози, шквали.

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Фото Н.Діденко

На решті території України домінуватиме суха погода.

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У Києві 18 липня очікується послаблення спеки до +29 +30 градусів, а у п'ятницю, 19 липня, — до +28 градусів, ймовірний дощ із грозою, але вкрай неоднорідний, місцями, різної інтенсивності.

«Спека в Україні ще не минає, проте надзвичайну спеку чемно, попід руки, просимо на вихід. Ми з вами цей спекотний пік разом досягли — разом і спустимося у затишні любі долини комфортнішої температури повітря», — прогнозує Наталія Діденко.

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До речі, за даними спостережень гідрологічної станції Київ Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, 16 липня максимальна температура води у Дніпрі досягла 29,0°С і перевищила попередній максиму на 0,4°, що був зафіксований 22 липня 2010 року і становив 28,6°С.

Тим часом в Укргідрометцентрі попереджали, що 18 липня по Київщині очікуються небезпечні метеорологічні явища. Прогнозуються короткочасні дощі, вдень грози, місцями град та шквал 15−20 м/с, подекуди по області значний дощ. Вітер північно-західний 5−10 м/с. Температура по області вночі 18−23°С, вдень 27−32°С. У Києві вночі 21−23°С, вдень близько 30 °C .

Фото Укргідрометцентру

Не тільки на Київщині, але й у західних, північних, вдень і в більшості центральних областей грози, в окремих районах град та шквали 15−20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий.

Фото Укргідрометцентру

Речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха прогнозує, що ситуація зі спекою з кожним роком може лише погіршуватися.

«Наприклад, такі умови прослідковувалися не тільки на території України і південно-східної Європи, але і в США також, в нас були по західному узбережжю зафіксовані максимально високі значення температур, абсолютні максимуми за всю історію спостережень для певних метеостанцій. І така тенденція зберігається, і з року в рік періодів з теплою погодою, з хвилями тепла стає дедалі більше, а періодів з холодною погодою стає все менше. Така залежність є, і кліматологи всього світу про це говорять», — цитує синоптикиню Media Center Ukraine.

Вона зауважила, що протягом останнього року, кожен місяць ставав аномально теплим, дуже високі значення температур були практично по всій земній кулі, і вже на 1,5 градуса перевищено прогнозовану температуру зими.

Матеріал «Носіть мокрий одяг і їжте карі: кілька простих порад, як врятуватися в пекельну спеку» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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