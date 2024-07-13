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Погода

Може бути +40 і вище: синоптикиня закликає готуватися до тривалої спеки

14:33 13 липня 2024
термометр

Найближчими днями в Україні очікується пік аномальної спеки. Стовпчики термометрів можуть показувати +40 і вище, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, також можливі «маломасштабні смерчі».

Впродовж 18−20 липня деяке зниження температури повітря на кілька градусів можливе на заході, півночі та на Вінниччині.
Але це незначне послаблення спеки на півночі може знову змінитися її посиленням.

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Лише в західних областях температура повітря буде на кілька градусів нижчою.

У Києві пік спеки передбачається 14, 15 та 16 липня — до +36…+39 градусів. Без опадів. Невелике послаблення можливе 18−20 липня.

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Проте надалі в столиці знову ймовірне підвищення температури.

За даними Climatebook, Україна зараз перебуває в епіцентрі температурної аномалії.

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На мапі можна спостерігати температурні відхилення від норми на найближчий тиждень. Чим темніший колір, то сильніше відхилення. Судячи з карти, найгірша ситуація наразі в Україні, Румунії та Болгарії.

Крім нестерпної спеки, сьогодні і завтра Землю накриють магнітні бурі з червоним рівнем небезпеки. В ці дні не можна інтенсивно займатися спортом, багато вживати алкоголю та кофеїну, емоційно перевантажувати себе, довго перебувати на сонці. Потрібно раціонально харчуватися, пити більше води й нормально відпочивати.

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