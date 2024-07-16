Носіть мокрий одяг і їжте карі: кілька простих порад, як врятуватися в пекельну спеку

Погода в Україні зараз не дуже привітна — у багатьох регіонах країни стовпчик термометра показує до 40 градусів спеки. Почуватися комфортно не виходить ніде — ні вдома, ні на роботі, ні на вулиці. Експерти розповіли, як врятуватися від спеки та перенести її легше, пише УНІАН.

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Є кілька простих способів, як урятуватися від спеки у приміщенні, навіть якщо ви знаходитесь в офісі. Ці поради допоможуть вам не вмирати від задухи і довше залишатися продуктивними:

• надягайте вологий одяг — перед виходом з дому пшикайте на себе з пульверизатора, наповненого водою, волога випаровуватиметься, охолоджуючи тіло;

• опускайте руки у холодну воду — як тільки організм відчує прохолоду, загальна температура тіла знизиться;

• ставте біля вікна вентилятор — він «затягуватиме» з вулиці прохолодне повітря замість того, щоб створювати циркуляцію теплих мас у приміщенні;

• одягайте вільний одяг — так роблять бедуїни у пустелі (простір між речами створює циркуляцію повітря, через що піт випаровується швидше).

Також є унікальний метод, як допомогти організму впоратися зі спекою через харчування — вживати їжу, приправлену карі. Гостра їжа стимулює потовиділення, що, у свою чергу, прискорює звільнення від зайвого тепла. Ваше завдання — втратити багато вологи, а це сприяє зниженню температури тіла.

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Також експерти розповіли, чого не повинно бути у вашому житті, коли на вулиці пекельна спека:

• ламп розжарювання — вони випромінюють додаткове тепло;

• одягу із щільних тканин — перешкоджає гарній циркуляції повітря;

• електроприладів з функцією нагрівання — духовка, комп'ютер, ноутбук та інші подібні пристрої також підвищують температуру повітря;

• жирної та важкої їжі — вона уповільнює процес травлення, організм витрачає більше сил на перетравлення.

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Якщо ви не знаєте, що робити, якщо дуже спекотно та задушливо, не ігноруйте наявність зволожувачів повітря. Це може бути спеціальний пристрій чи саморобний агрегат. Також ви можете розвішувати мокру випрану білизну прямо в кімнаті — це підвищить вологість, полегшить дихання та сон.

Раніше «ФАКТИ» писали, як швидко охолодити кімнату перед сном, якщо відключили світло, а також про те, де в кімнаті потрібно встановити вентилятор і як правильно це зробити.

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