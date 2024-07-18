Світла буде менше: у Києві через аварію терміново ввели чотири черги відключень протягом дня

В «Укренерго» скорегували плани з відключень електроенергії на четвер, 18 липня.

«Температура в більшості регіонів вище +30°С. З 8:00 діють чотири черги у Центральному, Північному і Дніпровському регіонах. Негода залишила без світла 374 населені пункти в 6 областях. 18 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби», — зазначали в компанії.

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Втім, через вихід з ладу обладнання на двох енергооб’єктах з 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях. В інших областях обмеження діють згідно з анонсованим розкладом: з 16:00 до 22:00 — чотири черги, в інші години — три черги.

В «Укренерго» також повідомили, що через грозу та шквальний вітер на ранок залишались без енергоживлення повністю та частково 374 населені пункти у Київській, Волинській, Закарпатській, Житомирській, Сумській, Чернігівській областях. З інших причин на ранок залишались знеструмленими 503 населені пункти. Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин знеструмлювалися споживачі в Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.

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Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків, з 18 липня почнеться поступове зниження температури повітря — країна пройшла пік аномальної спеки.

Фото Pixabay

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