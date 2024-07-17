Попит через спеку: в «Укренерго» розповіли, кому 18 липня страждати без світла

Через аномально спекотну погоду, яка є одним з чинників збільшення споживання електроенергії, 18 липня обмеження споживання будуть діяти протягом усієї доби.

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За інформацією «Укренерго», з 5:00 до 16:00 та з 22:00 до 24:00 вимикати будуть три черги. А з 16:00 до 22:00 обленерго залучатимуть чотири черги відключень одночасно.

Як відомо, подібні обмеження ввели після низки масштабних атак по енергетичних об'єктах з боку росії. Ситуацію зараз також ускладнює аномальна спека, яка накрила Україну.

Нагадаємо, в ніч на 16 липня в Україні вийшло з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, через це дефіцит енергії в системі збільшився. Це призвело до застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

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Вранці 17 липня енергетики повернули в роботу обладнання яке виходило з ладу.

Як повідомлялось, компанія «Енергоатом» достроково завершила плановий ремонт й під'єднала до енергомережі енергоблок однієї з АЕС потужністю 1000 МВт. Це має посилити вітчизняну енергосистему.

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