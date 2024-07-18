Мета штучної інформаційної кампанії проти Гізо Углави — зняття його з посади. Таку думку оприлюднив Олексій Голобуцький із посиланням на джерело у НАБУ.

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«Оскільки доказів належності переписки Углави немає, зрозуміла безперспективність кримінальної справи, було штучно створено ситуацію для проведення службового розслідування за фактом тиску на детективів НАБУ», — пише Голобуцький

За його словами, попри те, що директор НАБУ Семен Кривонос на засіданні Комітету з антикорупційної політики в НАБУ 15 липня 2024 року повідомляв про те, що відповідні службові розслідування ще не завершені, їхні результати, за інформацією джерела, були підготовлені заздалегідь.

«Углаву хочуть звільнити за фактом тиску на одного з детективів. Поки розмірковують, як ці висновки обґрунтувати», — пише Голобуцький.

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Він вважає, що все це одна зі складових спланованої акції з «прибирання» з посади першого заступника директора НАБУ Гізо Углави, ініційованої та впроваджуваної спільно Комітетом з антикорупційної політики Верховної Ради України, Центром протидії корупції та іншими зацікавленими особами, яким стало невигідно ефективне розслідування справ топчиновників-корупціонерів.

«Мета цього — поставити підконтрольну людину, яка виконуватиме вказівки ззовні, а незалежний антикорупційний орган зробити абсолютно керованим», — пише Голобуцький із посиланням на джерело в НАБУ.

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За його інформацією, директор НАБУ Семен Кривонос під час засідання комітету підтвердив, що фактично розслідування проводить Управління внутрішнього контролю, не маючи на це законних повноважень.

«Це додатково підтверджує замовність кампанії проти Углави», — вважає Голобуцький.

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Раніше політолог назвав ризики від усунення Гізо Углави із НАБУ.

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