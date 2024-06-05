Спецоперація зовнішніх сил: політолог назвав ризики від усунення Гізо Углави із НАБУ

Формат відсторонення Гізо Углави із посади першого заступника директора НАБУ нагадує спецоперацію, за якою можуть стояти зовнішні сили, зокрема росія, для якої розвалити Україну зсередини — очевидна мета.

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На цьому наголосив директор Інституту світової політики Євген Магда.

За його словами, усунення першого заступника директора НАБУ від виконання обов’язків, що сталося наприкінці травня, є надзвичайною подією.

«Цей крок може спричинити важкі наслідки не лише для системи антикорупційних органів», — попередив політолог.

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Магда нагадав, що Углава посідав місце першого заступника директора НАБУ дев’ять років. Цілком вірогідно, що його просували та підтримували американці, які були кураторами створення в Україні антикорупційної системи. Фактично він стояв біля витоків створення відомства.

Упродовж цих девʼяти років місце під Углавою вже намагались похитнути. Формат нинішнього відсторонення, з його слів, нагадує спецоперацію, за якою може стояти і росія.

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«У травні 2024 року відсторонення Углави дивним чином співпало з візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва, де шеф американської дипломатії закликав більш активно боротися з корупцією. І тут Углаву показово відсувають вбік, демонструючи, що побажання Вашингтона для Києва нічого не варті», — додав експерт.

Магда припускає, що після двох місяців відсторонення Гізо Углаву можуть «тихенько звільнити» під виглядом очищення НАБУ.

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Якщо це станеться, звільнення засновника антикорупційного бюро вдарить по співпраці з міжнародними партнерами, особливо американцями.

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