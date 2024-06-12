Усі намагання безпідставно звинуватити у зливі інформації з НАБУ його першого заступника Гізо Углаву з боку антикорупційних активістів є нічим іншим, як бажанням утриматися в якості одержувачів міжнародних грантів. Таку думку висловив економічний експерт Юрій Гаврилечко. При цьому, за його словами антикорупціонери не гребують і протизаконними діями.

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«Чергове рішення Уряду в царині мобілізації, яке гарантує 100-відсоткове бронювання виконавців грантових проєктів міжнародних партнерів, дозволяє дещо по-іншому подивитися на нещодавній скандал із витоком інформації НАБУ фігурантам справ самого НАБУ», — звертає увагу експерт.

Розслідування Бігуса вже довело, що Углава до витоку інформації з НАБУ не має відношення, наголошує аналітик, однак «антикорупціонери» хором кажуть протилежне — це Углава. «Зауважу, що і цього достатньо, аби знищити чиюсь репутацію і байдуже, що було насправді — головне, що побачили люди».

Між тим, продовжує експерт, досить показовим є те, що «і активісти, і журналісти для того, аби розслідувати, що ж сталося насправді і хто винен, використовують злиті їм документи».

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«То питання: слідчі НАБУ та САП самі проти себе грали із „антикорупціонерами“ та журналістами? Їм що, хайпу замало?!? Чи що це таке? Вони разом забули про існування 387 статті ККУ?» — обурюється Гаврилечко тим, що злив інформації з НАБУ активісти вважають «зрадою», а злив тих самих даних їм самим подається як «перемога».

«Це ж абсурд!» — наголошує аналітик.

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На його думку, протизаконні дії антикорупціонерів і замішаних у цьому співробітників НАБУ та САП пояснюються тим, що це є внутрішньовидовою боротьбою за один і той самий ресурс — міжнародні проєкти та увагу західних партнерів.

«Єдина різниця — хтось б’ється за посади і зарплати, а хтось за гранти. Тобто учасники цього шапіто є зацікавленими сторонами, які маніпулюють одне одним і… дурять громадськість. Для чого? Вочевидь для отримання впливу на НАБУ та „здійсненням нагляду“ над корупціонерами. Це ж зручно: вплив є, гроші від проєктів — є, а відповідальності — немає!» — каже експерт.

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Раніше колишній перший заступник Генерального прокурора Давид Сакварелідзе заявив, що мета кампанії проти Гізо Углави із НАБУ — прибрати людину, яка не на побігеньках. А політолог Євген Магда висловив думку, що звільнення Гізо Углави з НАБУ спричинить напруження у відносинах зі США.

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