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Події

Дрони СБУ вразили військову базу на Донузлаві у Криму (відео)

14:59 18 липня 2024
Атака дронів

Україна продовжує давати відсіч агресору. Минулої ночі дрони СБУ уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав в окупованому Криму. Про це повідомили джерела у правоохоронних органах, інформує Суспільне.

Внаслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів були уражені та виведені з ладу: штаб з пунктом управління, склад боєприпасів і техніки, електропідстанція, технічні споруди та вогневі позиції.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно ГУР знищило польовий склад боєприпасів у Воронезькій області рф.

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