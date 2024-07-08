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Вночі росіяни атакували Україну крилатими та балістичними ракетами: ППО збила половину

8:21 8 липня 2024
Мобільга група ППО

У ніч проти понеділка, 8 липня, ворог знов атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування.

Як повідомляє командувач Повітряними Силами ЗСУ Микола Олещук, було запущено 4 ракети Х-101 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Район пусків — повітряний простір Саратовської області рф. Ще дві баллістичні ракети «Іскандер-М» ворог випустив з Курської області росії та території тимчасово окупованого Криму.

Протиповітряна оборона знищила 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.

А міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що вночі під ворожим обстрілом був Основʼянський район міста. Пошкоджені три приватних будинки, в одному з них виникла пожежа. Постраждалі дві жінки, обидві госпіталізовані.

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Нагадаємо, що днями ворог під час атаки України з повітря поцілив у енергетичний інфраструктурний об'єкт на Сумщині, а українські безпілотники вдарили по нафтобазам у Краснодарському краї росії.

Фото 126-ї окремої бригади тероборони

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