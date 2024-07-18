«Відкрий лице!»: загадкова Klavdia Petrivna частково розсекретила свою зовнішність

Українська співачка Klavdia Petrivna, яка увірвалася в український шоубізнес та стала однією з найпопулярніших артисток, досі ховалася під масками та великими капелюхами. Шанувальники нічого не знають про загадкову артистку, але її пісні одразу припали їм до душі, повідомляє УНІАН.

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Цього разу виконавиця вирішила частково показати своє обличчя та розсекретила колір волосся. Зірка стала гостею музичного проєкту Тіни Кароль «Дім звукозапису». Разом вони створили нову версію пісні «Намалюй мені ніч».

На шоу Klavdia Petrivna з'явилася в ефектному образі. Вона змінила свою мантію-кімоно на елегантну сукню синього кольору, яка підкреслювала її фігуру. Без капелюха та маски цього разу все ж не обійшлося. Однак вони вже не так приховували обличчя співачки.

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Помітно, що в артистки біляве волосся. Частина рис обличчя, які видно під маскою, вкотре довели, що Klavdia Petrivna — це точно не співачка Маша Кондратенко.

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Проте в мережі також припускали, що під загадковим псевдонімом та масками ховається молода співачка Соломія Опришко. У коментарях під відео фани одразу припустили, що саме вона і є Klavdia Petrivna.

«Нарешті видно, що це Соломія Опришко. Риси обличчя ідентичні, тому, мабуть, час розповісти глядачам, хто ж ця Соломія», — написав один з шанувальників.

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Варто вказати, що на шоу дівчина так і не розсекретила свого імені. Але вона поділилася, скільки років вже займається музикою.

«Я з 5 років у музиці. Це не мало і не багато. І насправді це дуже полегшує завдання у якомусь плані. Поки більшого я не можу розказати, чим я займаюся, але настане час і всі карти привідкрию», — сказала дівчина.

До слова, Klavdia Petrivna відома піснями «Знайди мене», «Імператори», «Я тобі брехала», «Барабан», «Я щаслива».

Як писали «ФАКТИ», раніше співачка Аліна Гросу заявила, що анонімною виконавицею, відомою, як Klavdia Petrivna, є Соломія Опришко.

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