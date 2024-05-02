Її славу забирають інші: Аліна Гросу неочікувано розсекретила справжнє ім’я Klavdia Petrivna

Поки продюсери співачки, яка називає себе Klavdia Petrivna, «граються в таємницю» стосовно того, хто криється за цим образом, українці не бажають ждати до 30 серпня, коли відбудеться її перший сольний концерт, і продовжують висловлювати припущення, хто вона насправді.

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Так, чергову версію підкинула українська співачка Аліна Гросу, яка під час спілкування з шанувальницею назвала справжнє ім'я Klavdia Petrivna.

Сталося це у TikTok. Так, під одним з відео Аліни, у якому зірка розповідає про друге заміжжя та зради, прихильники поцікавилися, чи ж не вона ховається за загадковим образом Клавдії Петрівни. На це запитання зірка відповіла чітко. Вона спростувала такі здогадки і зазначила, що анонімною виконавицею, яку юзери намагаються розпізнати, є Соломія Опришко.

«Соломія. Але я вам нічого не казала. Насправді, вже багато хто знає. Прекрасна дівчинка, але мені шкода, що зараз багато її заслуженої слави забирають інші…», — відповіла Гросу.

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Раніше це версію пропонував блогер Євген Беспалов, а тепер — його колега Максим Нагорняк. На своєму YouTube-каналі він також переконав шанувальників, що за образом Klavdia Petrivna стоїть саме Соломія. За його словами, він спілкувався з нею ще до її шаленої популярності та навіть думав про підписання музичного контракту.

«Дівчина, про яку всі говорять — це Соломія Опришко. І я вам даю своє слово, тому що, коли я працював на лейблі, хотів підписати контракт минулого літа. І так, Соломія Опришко — це Клавдія Петрівна. Я сам спілкувався з нею в соцмережах. І вона, ще не підписавши контракт зі своїм лейблом, уже попалилася перед багатьма», — аргументував Нагорняк.

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Тим часом Klavdia Petrivna вперше завітала на радіо, разом з Артемом Пивоваровим вони презентували спільну пісню «Барабан».

Раніше багато хто думав, що Klavdia Petrivna — це Маша Кондратенко. Авторка й виконавиця пісень «Ванька-встанька», «Вогник вогник», «Хто це така», «На горі» одного разу вийшла отримувати нагороду замість Klavdia Petrivnа. При цьому дівчина намагались всіх переконати, що саме вона і є таємничя виконавиця.

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