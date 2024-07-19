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Суспільство та люди

Чи буде ТЦК затримувати тих, хто встиг вчасно оновити дані: в Міноборони дали відповідь

15:05 19 липня 2024
військовий

Військовозобов’язаних, які до 16 липня оновили військово-облікові дані, працівники ТЦК затримувати не будуть.

Про це в етері «Радіо Свобода» заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

«Людина виконала норму закону у зазначений термін, вона оновила свої військово-облікові дані, вона вказала місце свого проживання. Тобто туди може прийти направлення на ВЛК. Відповідно, немає сенсу цю людину „ловити“ серед вулиці», — пояснив він.

Речник зазначив, що з цим були пов’язані «неприємні процеси», які негативно впливали і продовжуватимуть впливати на імідж Збройних Сил України, коли на блокпостах силоміць когось намагаються направити до ТЦК.

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«Представники ТЦК та СП не мають цього робити, не мають таких повноважень. Це можуть робити тільки представники поліції згідно з законом», — констатував Лазуткін.

Він додав, що військовозобов’язані для того й оновлювали свої дані, щоб було зрозуміло, де вони перебувають, для потенційного направлення на військово-лікарську комісію. Якщо дані не оновлені, направлення видається за місцем реєстрації.

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Водно час адвокат Роман Сімутін розповів про не зовсім приємні «сюрпризи», які чекають на тих військовозобов'язаних чоловіків, хто обновив свої дані в застосунку «Резерв +».

Про те, як будуть карати ухилянтів і чи можуть у них конфіскувати нерухомість, читайте в матеріалі «ФАКТІВ».

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