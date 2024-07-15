Оновлення даних у ТЦК: нардеп приголомшив цифрою, скільки чоловіків не встигнуть це зробити

Залишилось зовсім мало часу до закінчення терміну оновлення військово-облікових даних військовозобов’язаними громадянами України.

Близько 6−7 мільйонів українців не встигнуть оновити дані в територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки до 17 липня, як цього вимагає закон, заявив народний депутат Олег Синютка, передає «Київ 24».

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«Є рішення, яке, напевне, ніхто не буде змінювати, що внаслідок неоновлення даних на людей, які не оновили дані, будуть накладені штрафи. Вони є достатньо високими і тому, мені здається, сьогодні треба проаналізувати повністю всі дані», — зазначив нардеп.

За його підрахунками, кількість військовозобов'язаних українців, які не змогли оновити дані, буде сягати декількох мільйонів.

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«Це, напевне, десь 6−7 мільйонів українців будуть мати неоновлені дані. Зрозуміло, що за наступних два дні вони не можуть це зробити», — вважає Синютка.

Депутат певен, що для того, аби людина була готова служити, її треба мотивувати, а не залякувати.

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Нагадаємо, 16 липня в Україні закінчується двомісячний термін, протягом якого військовозобов'язані чоловіки мали стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані. Ми писали, що зміниться для військовозобов'язаних українців від 17 липня.

Нагадаємо, у Міноборони заспокоїли, що автоматично штрафувати порушників мобілізаційного закону не будуть, тільки після вироку суду. Але в будь-якому випадку щодо тих громадян, які до 16 липня не оновили свої дані, будуть відкриті справи про адміністративне правопорушення. Постанови ТЦК можна буде оскаржити, надавши документи, що підтвердять поважність причини порушення термінів оновлення військово-облікових даних.

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