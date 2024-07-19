На липень випали страшні карти: мольфар зробив Таро-розклад на ситуацію зі світлом в Україні

Всупереч сподіванням на «полегшення» після 20-го липня, українцям, певно, доведеться і далі страждати від нереальної спеки і відсутності світла. Енергетики, схоже, не надто поспішають виконувати обіцянки.

ВІДЕО ДНЯ

Тому більшості людей залишається сподіватись тільки на допомогу надприродних сил. Одне з відомих видань звернулось з проханням до мольфара Макса Гордєєва зробити розклад на картах Таро і дізнатись, що буде з енергосистемою України найближчим часом.

За словами Гордєєва, найближчі місяці будуть складними для енергетичної системи України. Липень буде особливо важким через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Карти «Вежа» і «Десятка Мечів» вказують на великі пошкодження та необхідність тривалих ремонтів. Це стосується особливо прифронтових областей, таких як Харківська та Одеська, де ситуація залишається вкрай важкою.

РЕКЛАМА

Карта «Повішений» символізує затримки та труднощі, які виникають через пошкодження ключових підстанцій та ліній передачі електроенергії. Відновлення нормального енергопостачання потребуватиме значних зусиль і часу.

У серпні, за словами маг, з'явиться надія на покращення ситуації.

РЕКЛАМА

«Мої передчуття та карта „Зірка“ вказують на можливе покращення ситуації в серпні. Заходи, що вживаються для відновлення енергетичної інфраструктури, почнуть приносити плоди. Уряди та міжнародні партнери активно працюють над забезпеченням стабільного енергопостачання. Важливо зазначити, що стабільність енергосистеми буде залежати від успішності ремонтних робіт та відсутності нових масштабних атак на інфраструктуру», — каже Гордєєв.

Але осінні місяці можуть принести нові виклики, зазначив Гордєєв. Карти «Колесо Фортуни» і «Луна» вказують на можливі несподівані події та зміни. Якщо атаки на енергетичну систему продовжаться, ситуація може знову погіршитися.

РЕКЛАМА

Маг побачив, що будуть докладатись багато зусиль з боку української влади та західних партнерів для забезпечення стабільного енергопостачання.

«Мої бачення та розклад карт Таро вказують на те, що стабільність і відновлення енергетичної системи України потребують часу, але є всі шанси на поступове поліпшення», — підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше мольфар Гордєєв розповів про ритуал, який потрібно провести тим, хто тривалий час не може знайти роботу.

69

Читайте нас у Facebook