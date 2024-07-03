З’явилося світло в кінці тунелю: якою буде ситуація з електрикою 4 липня, і коли чекати перемін на краще

Завтра, 4 липня, ситуація з електрикою буде «типовою» для перших днів місяця: за вказівкою «Укренерго» графіки застосовуються від 00:00 до 24:00.

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Про це повідомили в компанії ДТЕК.

Завтра, 4 липня, графіки відключень світла будуть застосовуватись весь день.

«4 липня: за вказівкою „Укренерго“ графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі», — сказано в повідомленні ДТЕК.

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Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитись на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.

В той же час у наших співгромадян з'явилась і певна надія на покращення ситуації — графіки відключень світла будуть послаблені в після 20-х чисел липня.

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Про це заявив член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко в ефірі «Першого».

«Ситуація буде до 20-х чисел липня приблизно на тому ж рівні, яка є сьогодні. З 20-х чисел липнями плануємо вихід в роботу з ремонтів низки установок і відповідно має збільшитися потужність, що призведе до суттєвого помʼякшення графіків», — заявив він.

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Бойко додав, що дефіцит електроенергії після 20-х чисел липня залишиться.

«Звичайно, дефіцит залишиться, але він буде суттєво нижчим, ніж той, який є на сьогоднішній день», — заявив він.

Своєю чергою, українці віднеслись до не зовсім комфортної ситуції зі світлом не з протестами, а з гумором.

Втім, чиновники, схоже, не надто цінять такі «самопожертви» і готують на осінь новий «удар» для населення у вигляді підвищення тарифів на світло і тепло.

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