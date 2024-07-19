Німеччина прийняла важкохворих дітей із розбитого російською ракетою «Охматдиту»

Після ракетного обстрілу дитячої лікарні «Охматдит» у Києві, Німеччина евакуювала і прийняла вісьмох дітей, які раніше перебували там на лікуванні. Вік дітей — від кількох місяців до 15 років, більшість з них — онкохворі. Дітей супроводжують загалом десять близьких родичів.

ВІДЕО ДНЯ

З березня 2022 року з України евакуювали в країни ЄС тяжкохворих людей та важкопоранених, які отримали травми внаслідок агресивної війни росії. З того часу майже 1 150 осіб були евакуйовані до ФРН і проходять лікування в лікарнях по всій Німеччині. Серед них є цивільні та військовослужбовці. Багато жертв втратили кінцівки і мають кульові та вибухові поранення, повідомляє Міністерство внутрішніх справ країни.

Федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер заявив, що ракетний обстріл дитячої клініки в Києві ще раз показав немислиму нелюдськість, з якою путін веде свою агресивну війну проти України.

«Саме тому ми продовжуємо нашу гуманітарну підтримку України всіма силами, — наголосив він. — Сьогодні ми евакуюємо вісьмох важкохворих дітей разом з їхніми найближчими родичами, які перебували на лікуванні у зруйнованій дитячій клініці. Вони отримують найкращу можливу допомогу в Німеччині. Ми вже евакуювали майже 1 150 тяжкопоранених, травмованих і хворих українців. Ця допомога є імперативом людяності. Наші лікарні, гуманітарні організації та органи влади роблять тут велику роботу, за що я їм дуже вдячний».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали подробиці загибелі лікарки «Охматдиту» 30-річної Світлани Лук'янчик, яка ціною життя рятувала хворих дітей.

РЕКЛАМА

81

Читайте нас у Facebook