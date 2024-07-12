Два корпуси дитячої лікарні «Охматдит», які поруйновані російським ракетним ударом 8 липня 2024 року, не підлягають відновленню. На будівництво нового корпусу спрямують, зокрема, і благодійні кошти. Нині на рахунках «Охматдиту» — 800 мільйонів гривень донатів. Також сьогодні у медзакладі запустили у роботу Центр крові. На черзі — повернення до лікарні онкохворих пацієнтів.

ВІДЕО ДНЯ

Про це розповіли на брифінгу 12 липня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та гендиректор київської дитячої лікарні «Охматдит» Володимир Жовнір, повідомляє Суспільне.

За словами міністра Віктора Ляшка, ремонті роботи в «Охматдиті» розпочалися вже наступного дня після російської атаки. 12 липня вдалося відновити функціонування Центру крові.

«Це дозволяє нам, з урахування того, що вже запустилася й онкогематологічна лабораторія, поволі повертати онкопацієнтів у відділення, де вже проведені першочергові роботи й приведені до стану, коли можна приймати пацієнтів», — сказав Віктор Ляшко.

РЕКЛАМА

Гендиректор київської дитячої лікарні «Охматдит» Володимир Жовнір розповів, що завдяки запуску Центру крові, вже сьогодні компоненти крові отримають діти, яких після ракетного удару перемістили до інших лікарень.

«Тобто йде заявка на наших лікарів на наш пункт, ми готуємо компоненти крові й передаємо туди де вони зараз знаходяться», — сказав Жовнір.

РЕКЛАМА

В «Охматдиті» вже відновили подачу світла та води, на черзі — операційні. Зараз тривають відновлювальні роботи всередині приміщень, аби повернути до лікарні онкохворих дітей. Запрацювало, зокрема, відділення радіології.

«Це є головною передумовою, щоб ми повернули дітей в «Охматдит», поки не запущена вся інфраструктура, це світло, це медичні гази, це кисень, вода, чисте приміщення. Зараз зроблені все передумови включно з палатами, щоб ми могли повернути першу партію дітей з онкохворобами до «Охматдиту», — переконує гендиректор дитячої лікарні.

РЕКЛАМА

Паралельно триває робота з комплексної оцінки завданих збитків.

«Ми очікуємо завершення дефектного акту, який скаже, яка вартість будівництва повинна бути, щоби прибрати усі негаразди після терористичного акту Росії. І у понеділок-вівторок „Охматдит“ обере компанію, яка буде реалізовувати будівельні роботи. Саме тоді ми вже будемо знати вартість і тривалість відновлення саме нового корпусу», — наголосив Віктор Ляшко.

Окрім цього, за його словами, на території медичного центру оцінюються наслідки руйнувань об'єктів, які віднесені до культурної спадщини, а також триває робота над усунення пошкоджень інших корпусів лікарні.

Як зазначив міністр, старий хірургічний корпус, скоріш за все, теж підлягатиме знесенню. Тож, замість двох поруйнованих, зведуть один новий сучасний корпус.

«Ми з командою „Охматдит“ почали працювати над медичним завданням, для того, щоб передати його проєктантам і розпочати проєктувати на цій території новий корпус, який стане доповненням до цього нового теж поруйнованого корпусу і закриє усі питання по медичній допомозі, яка надавалася в цих двох будівлях», — сказав Віктор Ляшко.

Нині 16 пацієнтів «Охматдиту» висловили бажання лікуватися за кордоном.

«Зараз проводять консиліуми по кожному пацієнту з цих 16-ти. Зокрема, лікарі „Охматдиту“ працюють з лікарнями, які потенційно готові їх прийняти, для того, щоб зрозуміти, який діагноз і яке лікування застосовувалося. Ми розраховуємо, що одна із перших евакуацій може бути на початку наступного тижня», — сказав Ляшко.

Як писали «ФАКТИ», днями у лікарні померла дитина, яка перебувала в реанімації в «Охматдиті» під час російського удару 8 липня.

119

Читайте нас у Facebook