У лікарні померла дитина, яка перебувала в реанімації в «Охматдиті» під час російського удару 8 липня. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

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«На жаль, маємо першу дитячу жертву серед пацієнтів, які знаходились в НДСЛ Охматдит під час терористичної атаки 8 липня. Помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації Охматдиту. Після — він був транспортований до однієї з лікарень Києва. Приносимо свої щирі співчуття рідним малюка. Ніколи не пробачимо російським терористам, які вбивають наших дітей», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше напередодні Служба безпеки України кваліфікувала удар рф по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження.

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