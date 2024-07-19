Стався глобальний збій IT-систем: не працюють аеропорти, авіакомпанії, Windows, в Україні — «Нова пошта» і банки

По всьому світу наразі спостерігається глобальний збій в IT-системах, пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows.

Про це повідомив співзасновник «Монобанку» Олег Гороховський.

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«У всьому світі глобальний IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows. Безліч компаній у нокдауні», — написав він

Зараз операційна система Windows повідомляє про проблеми.

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Лондонська фондова біржа не працює через кіберінцидент.

Рейси кількох великих авіакомпаній США, включаючи Delta, United і American Airlines, Frontier Airlines, Allegiant і SunCountry були припинені через проблеми зі зв’язком.

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Turkish Airlines також призупинила польоти через «великий глобальний збій».

Аеропорт Берлін-Бранденбург у Берліні припинив роботу через технічні проблеми, а також системи аеропортів Іспанії, Британії Ірландії, Австралії та інших країн.

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Британський телеканал SkyNews був відключений від мережі через глобальний збій.

В Україні був збій у роботі «Нова пошта», а також є проблеми з Vodafone, Sense Bank та Monobank.

За інформацією The Verge, у тисячі користувачів Microsoft по всьому світу відображається «синій екран смерті». Попередньо, збій викликало оновлення, підготовлене компанією Crowdstrike, яка розробляє програмне забезпечення для забезпечення кібербезпеки.

Bloomberg також пише, що банки та авіакомпанії по всьому світу працюють з перебоями після повідомлення Microsoft про збої.

«Поточний стан: ми продовжуємо докладати зусиль для усунення наслідків для порушених програм і служб Microsoft 365. Масштаб впливу: ця проблема може вплинути на будь-якого користувача, який намагається використовувати різні програми та служби Microsoft 365», — цитує видання заяву Microsoft.



Зокрема, в Україні деякі абоненти мобільного оператора Vodafone скаржаться, що не можуть зателефонувати. При спробі здійснити виклик одразу скидається дзвінок.

У компанії цю проблему наразі ніяк не коментували.

Паралельно користувачі українського Sense Bank повідомили про збій у роботі мобільного додатка. В ньому, зокрема, не відображаються банківські картки. Замість цього додаток відображає пустий екран. Втім, на це вже відреагували в фінустанові. Там кажуть, що наразі спостерігаються тимчасові технічні труднощі в Sense SuperApp (онлайн банкінг у смартфоні).

«Цифровий банк зараз переживає незаплановану технічну перерву. Ми активно працюємо над відновленням усіх сервісів і докладаємо максимум зусиль, щоб повернути їх до ладу якнайшвидше», — повідомили в Телеграм-каналі Sense Bank.

У роботі українського Monobank теж є труднощі. Зокрема клієнтам не вдається створити «банку» для заощаджень. Зазначимо, що часто такі «банки» створюють для зборів на гумдопомогу, меддопомогу чи на потреби військових.

Нагадаємо, цього року Monobank неодноразово потрапляв під масовану кібератаку. Тоді через технічні збої не працювали деякі сервіси.

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