В Monobank стався технічний збій: що говорить Гороховський
В українському необанку Monobank, через який часто роблять збори громадські організації та волонтери, стався технічний збій.
Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.
«У нас технічний збій. Лагодимо. Вибачте», — написав Гороховський.
Зазначимо, що на початку 2024 року стався збій у роботі програми Monobank. Тоді клієнти не могли авторизуватися та отримати послуги банку. Користувачі жалілись на нестабільну роботу й помилку під час входу у застосунок.
А в грудні 2023 року Monobank потрапив під масовану кібератаку. Тоді фахівцям удалося її відбити.150
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