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Наука та технології

В Telegram стався масштабний збій: що відомо

15:39 18 лютого 2024
Telegram в телефоні

Після недавнього збою в роботі одного з провідних банків України на неякісну роботу почали скаржитися і користувачі багатоплатформового месенджеру Telegram: за їх словами, проблеми спостерігаються з застосунком й з'єднання з сервером.

Про це повідомляє сервіс Downdetector.

Зокрема, користувачі жаліються на:

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  • неможливість відправити повідомлення;
  • проблеми зі з'єднанням;
  • проблеми з роботою десктопної версії месенджера;
  • неможливість оновити чати й канали;
  • проблеми із завантаженням медіа.

Згідно з даними Downdetector:

  • 58% користувачів скаржаться на роботу застосунку;
  • 36% невдоволені швидкістю з'єднання з сервером;
  • 6% - відзначають неадекватну роботу вебсайту.

Зазначимо, що в кінці грудня 2023 року масштабний збій стався також у роботі соціальної мережі Twitter (Х). Тоді ж користувачі не могли переглядати публікації.

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Йшлося і про збій в роботі дата-центру системи «Шлях».

А причиною проблем національного оператора мобільного зв'язку «Київстар» стали російські хакери, і для усунення наслідків їх дій довелося залучати кіберфахівців СБУ.

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