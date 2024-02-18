В Telegram стався масштабний збій: що відомо
Після недавнього збою в роботі одного з провідних банків України на неякісну роботу почали скаржитися і користувачі багатоплатформового месенджеру Telegram: за їх словами, проблеми спостерігаються з застосунком й з'єднання з сервером.
Про це повідомляє сервіс Downdetector.
Зокрема, користувачі жаліються на:
- неможливість відправити повідомлення;
- проблеми зі з'єднанням;
- проблеми з роботою десктопної версії месенджера;
- неможливість оновити чати й канали;
- проблеми із завантаженням медіа.
Згідно з даними Downdetector:
- 58% користувачів скаржаться на роботу застосунку;
- 36% невдоволені швидкістю з'єднання з сервером;
- 6% - відзначають неадекватну роботу вебсайту.
Зазначимо, що в кінці грудня 2023 року масштабний збій стався також у роботі соціальної мережі Twitter (Х). Тоді ж користувачі не могли переглядати публікації.
Йшлося і про збій в роботі дата-центру системи «Шлях».
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